क्या है तपस्वियों की तरह दिखने वाले 163 बच्चों के ममियों के रहस्यमयी राज? चर्च में बच्चे कैसे बने तपस्वी?

International

oi-Abhijat Shekhar

लंदन, जनवरी 05: पिछले 200 सालों से 163 बच्चे तपस्वियों की तरफ तहखाने में कैद हैं और वो दिखने में मिस्र के ममी की तरह बन चुके हैं, लेकिन उनके बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इन 163 बच्चों के ममी के रहस्यमयी राज क्या है, इसे जानना का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन अभी तक 200 साल पुरानी 163 बच्चों के ममी के राज का रहस्य सुलझ नहीं पाया है। पिछले 200 सालों से तहखाने में कैद कर रखी गई बच्चों की ममी के रहस्य से पर्दा हटाने की कोशिश अब वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी से होने जा रही है और अब उम्मीद है कि, इनकी कहानी अब पूरी दुनिया के सामने आ पाएगी।

एलियंस के मिसाइल हैं विशालकाय ऐस्टरॉइड, पृथ्वी पर हमला करने में करेंगे इस्तेमाल- यूएस वैज्ञानिक

English summary

Scientists have expressed hope that the secrets of the mysterious mummies of 163 children imprisoned in dungeons that look like ascetics will be uncovered soon.