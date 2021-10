वैज्ञानिकों ने पृथ्वी जैसे दुर्लभ ग्रह का लगाया पता, लेकिन जानिए सितारों की टक्कर में हो चुका है क्या हाल?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अक्टूबर 22: अंतरिक्ष और ग्रहों को लेकर लगातार अलग अलग अंतरिक्ष एजेंसियां रिसर्च कर रही हैं और दिलचस्प जानकारियां हमारे सामने आती रहती हैं। खगोलविदों ने अत्याधुनिक तकनीकों के आधार पर पृथ्वी जैसे ही दुर्लभ ग्रह का पता लगाने में कामयाबी हासिल की है। ऐस्टराइड का पता लगाने वाले खगोलविदों ने पृथ्वी जैसे ही ग्रह को खोजने में पहली बार सफलता हासिल की है और इसको लेकर वैज्ञानिकों में काफी उत्साह की लहर है।

चीन बार बार कर रहा हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट, जानिए भारत कब तक बना लेगा ये ब्रह्मास्त्र?

English summary

Astronomers have detected a rare planet like Earth, but it is very interesting to see what happened to that planet in the collision of stars.