इजिप्ट में रहस्यमयी साम्राज्य की खोज से चकराए वैज्ञानिक, क्या बदल जाएगी मिस्र के अतीत की कहानी?

काहिरा, अक्टूबर 26: इजिप्ट हमेशा अपने सदियों पुराने पिरामिडों, ममीकृत फिरौन और प्राचीन संस्कृति के साथ अनसुलझे रहस्यों के लिए जाना जाता रहा है। और इजिप्ट में फिर से वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है, जो इंसानी इतिहास को ही बदल सकता है और एक नये अंदाज में सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि, मिस्र में ममी बनाने की प्रक्रिया प्राचीन मिस्र में पहले की तुलना में एक हजार साल पहले की गई हो सकती है।

Many mysterious discoveries have been made from the mummy of a relative of the royal family of the Old Kingdom in Egypt, which has the potential to change the history of the mummy.