वैज्ञानिकों ने देखा अब तक का सबसे अद्भुत नजारा, बृहस्पति जैसे ग्रह के पास बन रहा है नया चांद

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, जुलाई 24: चांद की रोशनी से लेकर उसकी लालमी को आप सबने देखा हैं। इस बीच अब अदभुत घटना सामने आई है, जिसमें पहली बार वैज्ञानिकों ने नए चांद का उदय होता हुए देखा है यानी की चांद कैसे बनता है उनको आपनी आंखों से देखा है। इस घटना के मुताबिक जूपिटर (बृहस्पति) जैसे ग्रह के पास यह नया चंद्रमा बन रहा है, जो अपने आप में बहुत ही अदभुत हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो यह चांद बृहस्पति जैसे ग्रह के छल्लों के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है।

Scientists for the first time have spotted a moon-forming region around a planet beyond our solar system - a Jupiter-like world surrounded by a disk of gas and dust massive enough that it could spawn three moons the size of the one orbiting Earth https://t.co/bfnbR1nWPw 1/5 pic.twitter.com/12aw6lXpV4