बूढ़े चूहों को फिर से जवान बना सकते हैं वैज्ञानिक, अब इंसानों पर होगा प्रयोग, अमर बनने की तैयारी शुरू!

वॉशिंगटन, जून 05: हावर्ड मेडिकल स्कूल के मॉलीक्यूलर जीव विज्ञानी डेविड सिनक्लेयर की प्रयोगशाला में बूढ़े चूहे एक बार फिर से युवा हो रहे हैं। अब प्रयोगशाला में प्रोटीन का उपयोग करते हुए एक वयस्क कोशिका को स्टेम सेल में बदला जा सकता है और सिनक्लेयर और उनकी टीम ने चूहों में उम्र बढ़ने वाली कोशिकाओं को स्वयं के पुराने संस्करणों में रीसेट कर दिया है। विज्ञान की दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और अब इंसानों के ऊपर इसका प्रयोग किया जाएगा

Scientists can reverse the age of rats and now research will be done on reversing the age of humans.