अमेरिका के नये 'दुश्मन' से महा-डील, सऊदी के लिए 'खजाना' खोलेगा चीन, जानिए भारत पर असर?

एक संपादकीय में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने "चीन-अरब राज्यों के शिखर सम्मेलन को "चीन-अरब देशों के संबंधों के इतिहास में एक मील का पत्थर" बताया है"।

Xi Jinping Saudi Arabia Visit: दुनिया की राजनीति, जिसे जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, वो एक नया करवट ले रहा है और पिछले 8 दशकों से अमेरिका और सऊदी अरब की 'भाई-भाई' वाली दोस्ती अब खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज से 3 दिवसीय सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं और दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देश के प्रिंस सलमान और अरब वर्ल्ड के तमाम शासकों से मुलाकात करेंगे। चीनी राष्ट्रपति का ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है और विश्व की राजनीति में नये ध्रुव के बनने के संकेत मिल रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कोरोना महामारी फैलने के बाद ये तीसरी विदेश यात्रा है और 2016 के बाद सऊदी अरब की अपनी पहली यात्रा के के दौरान शी जिनपिंग चीन-अरब शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे।

आज सऊदी अरब के दौरे पर जाएंगे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अरब वर्ल्ड के खलीफा बनेंगे प्रिंस सलमान?

China Saudi Arabia: During Xi Jinping's visit to Saudi Arabia, there may be an agreement of billions of dollars between the two countries. Know, what will be the effect on India?