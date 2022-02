शी जिनपिंग ने कहा था- हर हद पार कर निभाएंगे पुतिन से दोस्ती... और रूस ने यूक्रेन पर कर दिया हमला

International

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को/बीजिंग/वॉशिंगटन, फरवरी 24: रूस ने पूरी ताकत के साथ यूक्रेन पर भीषण हमला शुरू कर दिया है और अभी तक यूक्रेन पर कम से कम 30 से ज्यादा खतरनाक हमले किए जा चुके हैं और रूस ने सबसे पहले यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को ही तबाह किया है और अब तक 100 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। लेकिन, सवाल उठ रहे हैं, कि क्या पुतिन अकेले ही अमेरिका, नाटो और यूरोपीय देशों से टकरा रहे हैं, या फिर चीन से उन्हें 'राहत' पैकेज मिलने का वादा किया गया है। आखिर शी जिनपिंग कैसे पुतिन के लिए बैकअप प्लान हैं, आईये जानते हैं।

English summary

During the Ukraine crisis, China has given a statement in favor of Russia and Xi Jinping has also prepared a plan to save Putin.