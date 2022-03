यूक्रेन का दावा- गैस कम्प्रेसर स्टेशनों पर कब्जा कर रही है रूस की सेना, यूरोप को अंधेरे में धकेलेंगे पुतिन?

International

oi-Abhijat Shekhar

कीव/मॉस्को, मार्च 10: यूक्रेन युद्ध का अंधेरा अब कभी भी यूरोपीय देशों तक फैल सकता है और रूस के एक बटन दबाने भर से पल भर में यूरोपीय देशों में अंधेरा कायम हो सकता है। यूक्रेन की तरफ से कहा गया है, कि कई गैस कम्प्रेसर स्टेशनों पर रूसी सैनिकों का कब्जा हो गया है और रूसी सैनिक कभी भी यूरोपीय देशों को की जाने वाली गैस की आपूर्ति को रोक सकते हैं।

English summary

Ukraine has claimed that Russian troops have begun capturing gas compressor stations located in Ukraine and that gas supplies to European countries could be stopped at any time.