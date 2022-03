सरेंडर कर रोने लगा रूसी सैनिक, यूक्रेनी लोगों ने चाय पिलाकर मां से कराई बात, बोले- आपका बेटा ठीक है

International

oi-Vivek Singh

कीव, 3 मार्च। यूक्रेन पर रूस के हमला किए हुए आठ दिन हो रहे हैं लेकिन रूस को यूक्रेन से कड़ी टक्कर मिल रही है। यूक्रेन की जनता ने रूस के खिलाफ हथियार उठा लिया है। कई जगहों पर रूसी सैनिकों को यूक्रेन के लोगों सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें यूक्रेनी लोगों के सामने सरेंडर करने के बाद रूसी सैनिक रोते नजर आ रहा है। यूक्रेनी लोगों ने भी दुश्मन देश के सैनिक के साध दरियादिली दिखाई और उसे चाय पिलाने के साथ उसकी मां से बात कराई।

Remarkable video circulating on Telegram. Ukrainians gave a captured Russian soldier food and tea and called his mother to tell her he’s ok. He breaks down in tears. Compare the compassion shown here to Putin’s brutality. pic.twitter.com/KtbHad8XLm