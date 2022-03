खतरनाक मोड़ पर पहुंची यूक्रेन की लड़ाई, पौलैंड की सीमा पर रूस ने की भीषण बमबारी, मची तबाही

International

oi-Abhijat Shekhar

कीव/मॉस्को, मार्च 13: यूक्रेन युद्ध अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचता जा रहा और ऐसा लग रहा है, कि ये युद्ध अगर एक कदम और बढ़ाता है, तो फिर विश्वयुद्ध शुरू होने से कोई नहीं रोक सकता है। रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है, कि अगर उसने यूक्रेन में हथियार भेजने बंद नहीं किए, तो उसके नजीते काफी बुरे होंगे और अब रूसी सेना ने पोलैंड की सीमा पर भारी बमबारी की है।

English summary

A fierce battle is being waged by Russia to win Kyiv and now a heavy airstrike has been done on the border of Poland.