रूसी मिसाइल ने हवा में लिया U-turn, दुश्मन के बजाय अपने ही सैनिकों को बनाया निशाना

International

oi-Artesh Kumar

कीव, 25 जून : यूक्रेन की राजधानी कीव से पीछे हट चुकी रूसी सेना अब डोनबास में तबाही मचा रही है। जंग का पांचवा महीना चल रहा है लेकिन पिछले चार महीने के युद्ध में रूसी सैनिकों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हाल ही में सामने आए एक वीडियो में रूसी सेना अपने ही एयर डिफेंस सिस्टम का निशाना बनती नजर आई। लुहान्स्क में एक रूसी एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्च के बाद हवा में 180 डिग्री घूम गई और करीब उसी जगह पर वापस टकरा गई जहां से उसे लॉन्च किया गया था।

English summary

Video has emerged of one rogue Russian air defence missile from a volley launched in the Luhansk region turning 180 degrees in mid air to smash into almost the exact location from where it was launched.