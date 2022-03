यूक्रेन युद्ध के बीच भारत आएंगे रूसी विदेश मंत्री, जानिए कैसे डिप्लोमेटिक पॉवर सेंटर बन रहा न्यू इंडिया?

International

Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, मार्च 28: फरवरी महीने में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और मार्च महीने में दुनिया के ताकतवर मुल्कों के ताकतवर नेता भारत दौरे पर आ रहे हैं और कई नेता अप्रैल महीने में भारत दौरे पर आने वाले हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव अगले महीने भारत दौरे पर आने वाले हैं और भारत के सामने यूक्रेन पर रूसी 'सैन्य अभियान' की पूरी जानकारी देंगे।

After the Foreign Minister of China, the Foreign Minister of Russia is visiting India, while in April the Foreign Ministers of Britain, Mexico and the Prime Minister and Defense Minister of Israel are also visiting India.