पोलैंड में विजय दिवस समारोह में रूसी राजदूत का विरोध, चेहरे पर फेंका लाल पेंट

वारसॉ, 9 मई: पोलैंड में रूस के राजदूत सर्गेई एंड्रीव पर लाल पेंट से हमला किया गया। सर्गेई के ऊपर ये लाल पेंट उस वक्त फेंका गया जब वो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपलक्ष्य में आयोजित वार्षिक विजय दिवस समारोह में शमिल होने आए थे। इंडिपेंडेंट के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने सोवियत सैनिकों के कब्रिस्तान के सामने एंड्रीव पर हमला किया।

ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया गया है, जिसमें एंड्रीव कुछ लोगों के साथ खड़ो हैं कि तभी उनके चेहरे पर लाल पेंट फेंक दिया जाता है। हालांकि एंड्रीव अपना संयम बनाए रखते हैं और हाथ से पेंट साफ करने लगते हैं।

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने रूसी प्रतिनिधिमंडल को वारसॉ में सोवियत सैनिकों के कब्रिस्तान में श्रद्धांजलि देने से भी रोक दिया। यूक्रेन में रूस के चल रहे युद्ध के पीड़ितों के प्रतीक के तौर पर सफेद चादर पहने प्रदर्शनकारियों ने यूक्रेनी झंडे लेकर नारेबाजी की जिससे रूसी प्रतिनिधिमंडल को पुलिस अधिकारियों के साथ क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।

बता दें कि पोलैंड यूक्रेन की मदद करने में सबसे आगे रहा है। पौलेंड ने रूस के हमले के बाद भागे लाखों लोगों को भी शरण दी है। उसने यूक्रेन में रूस से हमले की कड़ी आलोचना भी की है।

The Russian ambassador to Poland was attacked as he tried to lay a wreath at the Soviet soldiers' cemetery in Warsaw. pic.twitter.com/FFtBzuRITW