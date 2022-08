यूक्रेन जंग के बीच रूस भारत-चीन के साथ करेगा सैन्य अभ्यास, 50 हजार सैनिक होंगे शामिल, बौखलाया अमेरिका!

International

oi-Artesh Kumar

मास्को, 30 अगस्त : रूस और चीन के के साथ इन दिनों अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं हैं। अमेरिका का बीजिंग और मास्को के प्रति जो रवैया खुलकर सामने आया है, इससे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के उनके समकक्ष शी जिनपिंग के बीच नजदिकिया बढ़ती जा रही है। इससे अमेरिका परेशान दिख रहा है। अब खबर है कि, रूस, भारत, चीन समेत कई अन्य देशों के साथ आने वाले दिनों में साझा मिलिट्री ड्रिलिंग शुरू करने जा रहा है। वहीं, रूस में वोस्तोक-2022 सैन्य अभ्यास में भारतीय सैनिकों की भागीदारी पर नई दिल्ली में भारतीय सेना या रक्षा मंत्रालय की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है।



English summary

The Vostok 2022 (East 2022) exercise will be held September 1-7 in various locations in Russia’s Far East and the Sea of Japan and involve more than 50,000 troops and 5,000 weapons units, including 140 aircraft and 60 warships, according to the Russian defence ministry.