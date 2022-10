यूक्रेन NATO में शामिल हुआ तो तीसरा विश्वयुद्ध छिड़ जाएगा, रूस ने दे दी खुली धमकी!

International

रूस (Russia) की प्रकोप से बचने के लिए यूक्रेन नाटो में शामिल होकर उसे सबक सिखाना चाहता है। वहीं मॉस्को का कहना है कि अगर कीव नाटो (NATO) में शामिल होता है तो इससे तीसरा विश्वयुद्ध (Third World War) भड़क सकता है। रूस के अधिकारियों के इस ताजे बयान ने फिर से लोगों को चिंता में डाल दिया है। वैसे भी रूस ने यूक्रेन के शहरों को मलबों में तब्दील कर दिया है। उसने कुछ दिन पहले ही 75 से ज्यादा मिसाइल अटैक करके कीव समेत कई शहरों को तबाह कर दिया था। साथ ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के परमाणु हमलों की धमकी से पश्चिम देश पहले ही डरा हुआ है।

If Ukraine is admitted into the U.S.-led NATO military alliance, then the conflict in Ukraine would be guaranteed to escalate into World War Three, a Russian Security Council official was quoted as saying on Thursday.