यूक्रेन की राजधानी कीव में हटाया गया कर्फ्यू, फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित जगह ले जाने की दी गई सलाह

International

oi-Pallavi Kumari

कीव, 28 फरवरी: यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है। इस बीच यूक्रेन की राजधानी कीव से कर्फ्यू हटा दिया गया है। ऐसे में यूक्रेन में फंसे अब भारतीय छात्र रेलवे स्टेशन से ट्रेन लेकर और बस लेकर शहर से बाहर निकल सकते हैं। यूक्रेन सरकार की ओर से सलाह दी गई है कि सभी छात्रों को पश्चिमी भागों की यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन ले जाया जाए। लोगों की निकासी के लिए यूक्रेन की सरकार विशेष ट्रेनें चला रही है। इस ट्रेनों से फंसे गए लोगों को सुरक्षित जगह ले जाने की सलाह दी गई है। यूक्रेन में 2 दिनों बाद कर्फ्यू हटाया गया है, जिसके बाद टैक्सियां भी चल रही हैं।

यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने आज यह कहते हुए ट्वीट किया कि पूर्व सोवियत राज्य द्वारा निकासी के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई है और "सभी छात्रों" को कीव में रेलवे स्टेशन पर रिपोर्ट करने की सलाह दी गई है, क्योंकि वहां वीकेंड कर्फ्यू हटा लिया गया है। छात्रों को यूक्रेन रेलवे द्वारा लगाई गई विशेष ट्रेनों में पश्चिमी भागों में ले जाया जाएगा।

Weekend curfew lifted in Kyiv. All students are advised to make their way to the railway station for onward journey to the western parts.

Ukraine Railways is putting special trains for evacuations.