यूक्रेन जंग में ईरानी ड्रोन Shahed-136 ने मचाई तबाही! UK ने पुतिन की सेना पर लगा दिया बड़ा आरोप

International

oi-Artesh Kumar

यूक्रेन जंग (Ukraine russia conflict) के कारण तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है, ऐसा अनुमान कई देश लगा रहे हैं। रूस कह चुका है कि अगर यूक्रेन NATO सदस्य देशों में शामिल होता है तो थर्ड वर्ल्ड वॉर को कोई नहीं रोक सकता है। वहीं दूसरी तरफ वाशिंगटन का कहना है कि यूरोप और अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच मास्को ईरान से ड्रोन लेकर यूक्रेन पर प्रहार कर रहा है। ब्रिटेन ने भी आरोप लगाया है कि, क्रेमिलन ईरानी निर्मित शहीद-136 ड्रोन का यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है।

English summary

In its latest update on Russia’s invasion of Ukraine, the United Kingdom said on Monday the Kremlin continues to use the Iranian-made Shahed-136 unmanned aerial vehicles (UAVs) to strike targets inside the Ukrainian territory.