यूक्रेन से 'असली' जंग हार चुके हैं पुतिन! टूट चुके हैं रूसी सैनिक, रिपोर्ट में खुलासा

oi-Artesh Kumar

पिछले 9 महीने से यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) की आग में जल रहा है। जंग से निकलने वाली आग की लपटों ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। दुनिया में ऊर्जा संकट बढ़ता जा रहा है। शक्तिशाली देशों की इकॉनोमी स्लो डाउन से गुजर रही है। वहीं, कुछ दिनों से यूक्रेन में रूस के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। रूस जैसे शक्तिशाली देश के लिए खेरसॉन से बाहर निकलने का निर्णय किसी बड़ी पराजय से कम नहीं है। वहीं, व्लादिमीर पुतिन के करीबी जानते हैं कि वह 'असली युद्ध हार चुके हैं।

English summary

Vladimir Putin's closest confidants are being blunt about what the retreat from Kherson means for them, a report said. Elites are coming to grips with the Russian military's withdrawal earlier this month, the Russian independent news outlet Meduza reported, calling the recent events "very painful."