रूसी हमलों से खंडहर में तब्दील हो रहा कीव! 'कमिकेज' ड्रोन ने मचाया आतंक, धमाकों से थर्राया यूक्रेन

International

oi-Artesh Kumar

रूस ने यूक्रेन (russa-ukraine conflict) की राजधानी kyiv को मिसाइल और ड्रोन हमलों से दहला दिया है। खबर के मुताबिक मास्को ने ईरान निर्मित कमिकेज ड्रोन (Kamikaze drones hit Kyiv) से यूक्रेन पर घातक हमले किए हैं। कीव शहर ड्रोन हमलों से थर्रा उठा है। ताजा अपडेट में कीव के केंद्रीय शेवचेनक्विस्की जिले में सोमवार तड़के फिर से विस्फोट किए गए।

English summary

The central Shevchenkivskyi district of Ukraine’s capital was rocked by blasts early on Monday for the second time in a week, with Mayor Vitalii Klitshchko saying several residential buildings were damaged.