यूक्रेन जंग में रूस ने गंवाए एक लाख से ज्यादा सैनिक, टेंशन में पुतिन! US ने कहा, कोई फायदा नहीं

International

oi-Artesh Kumar

रूस यूक्रेन जंग (Russia-Ukraine Conflict) का अब तक कोई भी नतीजा नहीं निकला है। इस दौरान दोनों पक्षों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। 24 फरवरी से यूक्रेन में भारी तबाही मची हुई है। रूस कीव के कई इलाकों को धवस्त कर चुका है। इन सबके बीच अमेरिकी शीर्ष जनरल ने अनुमान लगाया है कि जंग में अब तक एक लाख से अधिक रूसी सैनिक हताहत हुए हैं।

English summary

America’s top general estimated on Wednesday that Russia’s military had seen more than 100,000 of its soldiers killed and wounded in Ukraine, and added Kyiv’s armed forces “probably” suffered a similar level of casualties in the war.