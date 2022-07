जंग के बीच रूस का बड़ा फैसला, 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का किया ऐलान

International

oi-Artesh Kumar

मॉस्को, 26 जुलाई : रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया है। मास्को की अंतरिक्ष एजेंसी के नवनियुक्त प्रमुख ने मंगलवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यह जानकारी दी। क्रेमलिन द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि रॉस्कॉस्मोस के प्रमुख यूरी बोरिसोव ने पुतिन से कहा, बेशक, हम अपने भागीदारों के लिए अपने सभी दायित्वों को पूरा करेंगे, लेकिन 2024 के बाद इस स्टेशन को छोड़ने का निर्णय ले लिया गया है।

English summary

Russia has decided to quit the International Space Station "after 2024", the newly-appointed chief of Moscow's space agency told President Vladimir Putin on Tuesday. The announcement comes as tensions rage between the Kremlin and the West over Moscow's military intervention in Ukraine and several rounds of unprecedented sanctions against Russia.