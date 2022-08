रूस के पास लड़ने के लिए नहीं बचे सैनिक! खूंखार कैदियों को यूक्रेन की जंग में झोंक रहे हैं पुतिन

International

oi-Artesh Kumar

मॉस्को, 10 अगस्त : जंग का चेहरा हमेशा बदसूरत होता है। खून के कतरों से कभी बगिया नहीं महकाया जाता। ठीक उसी प्रकार जंग से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता है। हालांकि, सत्ता के घमंड में चूर लोग इस बात को कभी नहीं समझ पाएंगे। रूस और यूक्रेन के बीच छह महीनों से चल रही भीषण खूनी जंग इसका जीता जागता उदाहरण है। इन छह महीनों में देखते ही देखते ' यूरोप की रोटी की टोकरी' कहे जाने वाला देश खून की नदियों में नहाकर लाल हो चुका है। वहीं,शक्तिशाली रूस की सैन्य क्षमता में भी कमी देखी जा रही है। कहने का मतलब है कि नुकसान दोनों तरफ से हुआ है। अब रूस, देश के जेलों में बंद खूंखार कैदियों को यूक्रेन की रणभूमि में भेजना शुरू कर दिया है।

English summary

With a regular army stretched thin after nearly six months of a disastrously executed and bloody invasion of Ukraine, there's increasing evidence that the Kremlin is making ugly choices in its ugly war and recruiting Russia's prisoners to fight.