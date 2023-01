नये साल के आगाज के साथ ही रूसी हमलों की नई खतरनाक खेप, यूक्रेनी राजधानी में बज रहे हैं सायरन

रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था और अगले महीने हमले के एक साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन अभी तक युद्ध के नतीजे नहीं निकल पाए हैं।

Russia-Ukraine War: पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद अभी तक जीत हासिल करने से कोसों दूर रूस ने नये सिरे से अपने पड़ोसी देश पर हमला करना शुरू किया है। अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस ने लगातार दूसरी रात ड्रोन हमलों की संख्या काफी तेज कर दी है, जिसकी वजह से राजधानी कीव में लगातार एयर अलर्ट के सायरन बज रहे हैं। सोमवार की सुबह भी रूस की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और राजधानी कीव समेत अन्य यूक्रेनी शहरों को निशाना बनाया दा रहा है और अलजजीरा की रिपोर्ट में दावा किया गया है, कि हमला करने के लिए रूस को ईरान निर्मित ड्रोनों का इस्तेमाल करते हुए देखा गया है।

Russia has carried out dangerous attacks on Ukraine with Iranian drones, after which an alert has been issued in the capital Kyiv.