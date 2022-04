युद्ध के 48वें दिन रूस ने बदल दी बाजी, यूक्रेन को मिले S-300 मिसाइल को उड़ाया, नाटो का चक्रव्यूह टूटा!

International

oi-Abhijat Shekhar

कीव/मॉस्को, अप्रैल 12: यूक्रेन में रूसी हमलों का आज 48वां दिन है और रूस ने एक बार फिर से कुछ दिनों की धीमी लड़ाई के बाद तबाही मचानी शुरू कर दी है। रूस अब उन हथियारों को निशाना बना रहा है, जो यूक्रेन को दूसरे देशों से मिले हैं और रूस ने दावा किया है कि, रूसी सेना ने यूक्रेन को एक यूरोपीय देश से मिले एस-300 मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया है। हालांकि, रूस ने यह नहीं बताया है, कि यूक्रेन को किस यूरोपीय देश की तरफ से ये मिसाइल सिस्टम मिली थी।

English summary

On the 48th day of the war, the Russian army seems to be turning again and the Russian army has become quite aggressive in eastern Ukraine.