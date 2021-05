बेलारूस को लेकर यूरोपीयन देशों से बढ़ा टकराव, रूस ने मॉस्को में विमानों को उतरने से रोका

International

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को, मई 28: बेलारूस अब वैश्विक तनाव का नया सेंटर बनता जा रहा है और रूस खुलकर बेलारूस के समर्थन में उतर चुका है। रूस ने गुरूवार को दो यूरोपियन प्लेन के मॉस्को में उतरने की इजाजत नहीं दी क्योंकि उन्होंने बेलारूस के एयरस्पेस का इस्तेमाल नहीं करने वाले थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बात के संकेत पहले ही दे दिए थे कि बेलारूस को मॉस्को पूरी तरह से समर्थन देने जा रहा है। दरअसल, बेलारूस उस वक्त से इंटरनेशनल कम्यूमिटी के निशाने पर है, जबसे उसने इथोयोपिया जा रहे एक फ्लाइट को जबरन मिंस्क एयरपोर्ट पर उतार लिया था और फिर एक जर्नलिस्ट को गिरफ्तार कर लिया था। बेसारूस के इस कार्रवाई का विरोध करते हुए 27 यूरोपीय देश अभी तक बेलारूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा चुके हैं।

English summary

Airlines that boycott Belarus' airspace will not be allowed to make landings in Russia. France and Austrian flights were not allowed to land at Moscow Airport.