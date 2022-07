कोरोनाकाल में दुनियाभर के अमीरों ने खूब बनाए पैसे, अब हर दिन हो रहा अरबों का नुकसान

International

oi-Sanjay Kumar Jha

नई दिल्ली, 02 जुलाईः साल 2022 की पहली छमाही दुनियाभर के अरबपतियों के लिए बेहद निराश करने वाला रहा है। एलोन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, बर्नार्ड अरनॉल्ट और चांगपेंग झाओ सहित कई अरबपतियों को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा है। वैश्विक अरबपति वर्ग के लिए यह अब तक की सबसे बड़ी छमाही गिरावट है। इस गिरावट ने दुनिया के टॉप 500 अमीर लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

English summary

During the Corona period, the rich made a lot of money around the world, now there is a loss of crores every day