इमरान खान के लॉन्ग मार्च में कंटेनर से कुचली गई महिला पत्रकार की मौत, इंटरव्यू लेने की कोशिश में दिया धक्का

पाकिस्तान में जल्द चुनाव कराने की मांग पर निकली इमरान खान की रैली में कंटेनर के नीचे कुचले जाने से एक महिला पत्रकार की मौत हो गई। महिला पत्रकार का नाम सदफ नईम है जो कि चैनल-5 में कार्यरत थी और इमरान खान का लॉन्ग मार्च कवर कर रही थी। हादसे से एक दिन पहले पत्रकार ने इमरान खान का इंटरव्यू भी किया था। इस हादसे के बाद इमरान खान ने रविवार को मार्च रोकने का ऐलान किया। शोक व्यक्त करते हुए इमरान खान ने कहा कि इस दुखद हादसे की वजह से मार्च रोका जा रहा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'हकीकी आजादी मार्च' के दौरान सदफ नईम अपने चैनल के लिए इमरान खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेना चाहती थी। इसके लिए वह कंटेनर पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी कंटेनर पर मौजूद लोगों में से किसी ने सदफ नईम को धक्का दे दिया जिससे वह कंटेनर से नीचे गिर गईं। कंटेनर के पहिए की जद में आने से उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दो अन्य पत्रकार भी यही प्रयास कर रहे थे। हालांकि, वे बच गए। हालांकि इस बात की अब तक पुष्टि नहीं हुई है। ना ही घटना का कोई वीडियो सामने आया है।

हादसे के बाद सदफ नईम को तहसील मुख्यालय अस्पताल कमोंकी में स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। सदफ लाहौर के इचरा का रहने वाला था और दो बच्चों की मां थी। वह लाहौर के लिबर्टी चौक से शुरू हुए लंबे मार्च को तीन दिनों से कवर कर रही थीं। सदफ दिसंबर 2009 से चैनल 5 के लिए काम कर रही थी। कमोंकी पुलिस को दिए एक बयान में, सदफ के पति नईम भट्टी ने कहा कि उसकी पत्नी की मौत एक हादसा थी इसलिए इसलिए वह न तो कोई कानूनी कार्रवाई शुरू करना चाहता था और न ही अपनी पत्नी के शरीर का पोस्टमार्टम कराना चाहता है।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने पत्रकार की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी पत्रकार के प्रति दुख जताया है। उन्होंने कहा कि सदफ नईम बहुत ही जीवंत और मेहनती रिपोर्टर थीं। सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने भी सदाफ की मौत पर शोक जताया है और सवाल उठाया है कि आखिर खान के कंटेनर से कुचलकर पत्रकार की मौत कैसे हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री चौधरी परवेज इलाही ने उनके परिवार के लिए 25 लाख रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा की। बाद में उन्होंने पीटीआई प्रमुख इमरान के निर्देश पर इस राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया।

Sadaf had been trying to climb up the container for a live beeper for her channel. she accidentally fell down from the container and the vehicle ran over her.