Times Square में धमाका, एक शख्स गिरफ्तार

Rahul Sankrityayan

अमेरिकी अंग्रेजी अखबार The Newyork Times के अनुसार पुलिस विभाग ने एक ट्वीट में कहा कि यह 42 वीं स्ट्रीट और 8 वीं एवेन्यू में विस्फोट की रिपोर्टों पर कार्यवाही है। यहां दो मेट्रो स्टेशन, टाइम्स स्क्वायर और पोर्ट अथॉरिटी,दोनों एक सुरंग से जुड़े हैं। पोर्ट अथॉरिटी बस स्टेशन भी खाली किया गया है। विस्फोट की सूचना मिलने के तुरंत बाद, मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी ने बताया कि 1, 2, 3, ए, सी, ई, एन, क्यू, आर, डब्ल्यू और 7 रेलगाड़ियां 42 वीं स्ट्रीट पर नहीं आएंगी।

