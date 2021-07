विलुप्त होने के कगार पर दुर्लभ ध्रुवीय भालू, आर्कटिक से इंसानों के लिए भी आई विनाशकारी चेतावनी

International

oi-Abhijat Shekhar

आर्कटिक, जुलाई 31: आर्कटिक में पाए जाने वाले बेहद दुर्लभ भालुओं की जिंदगीं पर बहुत गंभीर खतरा मंडरा रहा है और वो विलुप्त होने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिकों को रिसर्च के दौरान पता चला है कि आर्कटिक में खतरनाक कैमिकल्स की मात्रा इतनी बढ़ रहगी है कि बेहद दुर्लभ भालुओं का रहना अब काफी मुश्किल हो गया है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर दुनिया अभी भी सावधान नहीं हुई तो इसके विनाशकारी परिणाम देखने को मिलेंगे।

English summary

The life of polar bears in the Arctic is under danger. Dangerous chemicals are reaching the Arctic, which is also disastrous for humans.