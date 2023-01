VIDEO: 'ये दूसरे ग्रह से आया है क्या'? जिसे लोग समझ रहे थे खिलौना, वो तो निकला जिंदा जीव

नीला झींगा बहुत ही दुर्लभ जीव है, जो 20 लाख झींगों में एक होता है। इसका वीडियो वायरल हो रहा।

oi-Ashutosh Tiwari

इस दुनिया में बहुत से दुर्लभ जीव भी हैं, जो आम लोगों की नजर में ज्यादा नहीं आते। ऐसे में जब भी उनका आमना-सामना इंसानों से होता है, तो वो हमको हैरान करते हैं। पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर एक अजीबो-गरीब जीव की चर्चा हो रही। जिसको देखकर सब यही पूछ रहे कि क्या ये दूसरे ग्रह से आया है? (वीडियो-नीचे)

From Maine to the British Isles, only a few fishermen have ever hauled in a blue lobster, a rare crustacean with an iridescent sapphire hue.

How rare is a blue lobster?

The chances of finding a blue lobster is one in 2 million. pic.twitter.com/VAdS7GfQsk