तानाशाह राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका में लगाया आपातकाल, भारत से ‘नफरत’ ने बनाया देश को कंगाल!

कोलंबो, अप्रैल 02: राजनीति में अगर निरंकुशता आ जाए और पूरा का पूरा देश अगर एक परिवार के हाथ में आ जाए, तो देश की दुर्दशा क्या हो सकती है, इसका अंदाजा श्रीलंका को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। श्रीलंका की सत्ता पिछले दो दशको से ज्यादा वक्त से राजपक्षे परिवार के पास है और इस परिवार की तीन पीढ़ी के लोग इस वक्त भी श्रीलंका की सत्ता में मौजूद हैं। बाप, दादा, पोता... राजपक्षे परिवार के सात सदस्य इस वक्त श्रीलंका के कैबिनेट मंत्री हैं और कुछ सौ लोगों के विरोध की वजह से राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका में आपातकाल लगा दिया है।

एक भाई राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री, एक वित्तमंत्री... जानिए राजपक्षे परिवार ने कैसे किया श्रीलंका को कंगाल?

The anti-India policies of the autocratic Rajapaksa family and the love for China have pushed Sri Lanka into the quagmire of economic predicament.