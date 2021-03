12 मार्च को चीन पर चोट! जापानी पीएम सुगा से मोदी की बात, अब बाइडेन से होगी मुलाकात, 24 घंटे में बहुत कुछ बदला

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली/टोकियो: चीन के खिलाफ 12 मार्च को क्वाड की बैठक होने वाली है। जिसमें पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मौरिसन और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा पहली बार ऑनलाइन बैठक करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चीन को घेरने के लिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स तेजी से बदल रहा है। खासकर पिछले 24 घंटे में आश्चर्यजनक फैसले लिए गये हैं। क्योंकि एक दिन पहले तक किसी को नहीं पता था कि 2 दिन बाद क्वाड की बैठक होने वाली है। क्वाड की बैठक से पहले काफी तेजी से प्लानिंग की जा रही है और माना जा रहा है कि पहली बैठक में ही चीन के खिलाफ कोई बड़ा प्रस्ताव पास हो सकता है।

Historic: This is the first meeting of the #Quad at the leader level. @POTUS and this administration are committed to working with our allies and partners in the Indo-Pacific to secure the peace, defend our shared values, and advance our prosperity. pic.twitter.com/ImlJvLeAVW