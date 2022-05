क्वाड समिट में भारत ने दिखाया दम, जानिए इससे जुड़ी हर महत्वपूर्ण बात

International

oi-Sanjay Kumar Jha

टोक्यो, 24 मईः जापान के टोक्यो में चल रही क्वाड देशों की बैठक संपन्न हो गई। लगभग दो घंटे तक चली इस बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्रों में शांति स्थापित करने को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में चीन की तानाशाही पर कैसे ब्रेक लगे उसपर भी चर्चा की गई। वहीं, चीन द्वारा उसके पड़ोसी देशों को परेशान करने के मुद्दे भी उठाए गए। पीएम मोदी ने कहा कि 'क्वाड' के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से मुक्त, खुले और समावेशी 'इंडो पैसिफिक क्षेत्र' को प्रोत्साहन मिल रहा है। जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन और जापान के प्रधानमंत्री जहां रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन पर बरसे तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने पर बात की।

English summary

At the second in-person Quad summit in Japan’s Tokyo on Tuesday, the four Quad leaders launched a maritime security initiative and the Quad fellowship programme, apart from discussing Covid-19, the climate crisis and the war in Ukraine.