पैगंबर मुहम्मद पर नूपुर शर्मा की टिप्पणी से कतर हुआ नाराज, भारतीय राजदूत को किया तलब

oi-Sanjay Kumar Jha

दोहा, 05 जूनः भाजपा प्रवक्ताओं की पैंगबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी से कतर नाराज हो गया है। इसे लेकर कतर ने भारतीय राजदूत को तलब किया है। इसके साथ ही कतर ने नूपुर शर्मा के खिलाफ हुई निलंबन की कार्रवाई का स्वागत किया है।

In response to a media query regarding statement issued by Qatar MOfA, Ambassador conveyed that tweets do not, in any manner, reflect views of the GoI. GoI accords the highest respect to all religions. Strong action has already been taken against those who made derogatory remarks pic.twitter.com/FdnBWXdeTc