FIFA World Cup 2022: भगोड़े जाकिर नाइक को FIFA में नहीं बुलाया, भारत की सख्ती के बाद कतर ने दी सफाई

oi-Artesh Kumar

विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक ( Zakir Naik) को FIFA वर्ल्ड कप में बुलाने से कतर (Qatar) ने साफ इनकार कर दिया है। पहले ऐसी खबरें आई थी कि जाकिर को कतर ने दोहा विश्व कप के उद्घाटन में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। कतर ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से भारत को सूचित किया है कि जाकिर नाइक को इसके लिए कोई आधिकारिक निमंत्रण नहीं दिया गया था। कतर का दावा है कि भारत के साथ उनके रिश्तों को जानबुझकर खराब करने के इरादे से कोई तीसरा देश इस तरह की अफवाह फैला रहा है।

English summary

Qatar has informed India through diplomatic channels that no official invitation was extended to Indian fugitive and Islamist Zakir Naik to attend the November 20, 2022 opening of the FIFA World Cup In Doha and claimed that deliberate “disinformation” was being spread by third countries to spoil India-Qatar bilateral relations.