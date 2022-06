अनाज-फलों के लिए भारत पर निर्भर हैं ये देश, कतर को कैसे मिलती है सहायता, जानें सब कुछ

International

oi-Artesh Kumar

दोहा, 09 जून: भारत ने इस सप्ताह की शुरुआत में कतर को देश की खाद्य सुरक्षा को पूरा करने में अपनी सहायता का आश्वासन दिया था। बता दें कि, कतर पर आतंकवाद को वित्त पोषित करने का आरोप लगा था। इसके बाद उसके तीन पड़ोसियों , संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और बहरीन ने राजनयिक संबंध तोड़ लिए थे। इसके बाद से कतर गंभीर खाद्य संकट से गुजरने लगा था।

English summary

A report in EcoMENA says that Qatar being one of the fastest growing economies in the world is facing a large influx of expatriate workers and this has resulted in tremendous increase in population. There is limited availability of land and chronic water shortage. Constraints in agriculture growth have led to growing concerns about food security.