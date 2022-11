फीफा विश्वकप: कतर में नहीं बिकेगी शराब, सभी दुकानें बंद करने का आदेश, लोगों की इस हरकत पर फैसला

International

oi-Sanjay Kumar Jha

रविवार से कतर में फीफा विश्वकप की शुरुआत हो रही है। खेलों की दुनिया में ओलंपिक के बाद सबसे बड़े इस आयोजन का हिस्सा बनने पूरी दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं। ऐसा अनुमान है इसे देखने 10 लाख से अधिक लोग कतर पहुंचेंगे। ऐसे में विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए शहर में शराब की दुकानें खुली थीं, लेकिन अब अचानक इन्हें अलग जगहों पर शिफ्ट करने का फैसला किया गया है। फीफा और विश्वकप के विशेष प्रायोजक बडवाइजर ने इसकी पुष्टि की है।

Workers at a World Cup stadium hustling over the weekend to move a beer tent after an edict from Qatar hide sales points to less visible locations around all 8 stadiums amid claims of safety fears. pic.twitter.com/FSnT73JYrj