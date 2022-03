यूक्रेन युद्ध के बीच मुसीबत में घिरा पुतिन का परिवार, बेटी का हुआ तलाक, गर्लफ्रेंड अलीना पर भी बवाल

International

मॉस्को, मार्च 23: युद्ध की वजह से सिर्फ यूक्रेन की बर्बाद नहीं हो रहा है, बल्कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का परिवार भी परेशानी में फंस चुका है और रिपोर्ट के मुताबिक, व्लादिमीर पुतिन की सबसे बड़ी बेटी की शादी टूट गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, पुतिन की 36 साल की ग्लैमरस बेटी डॉ मारिया वोरोत्सोवा का तलाक हो गया है। जबकि, राष्ट्रपति पुतिन की गर्लफ्रेंड पर भी भारी बवाल मच गया है।

English summary

In the midst of the Ukraine war, President Putin's family has also started to disintegrate and the eldest daughter is divorced, while a petition has been made to expel the girlfriend.