'या तो हम यूक्रेन युद्ध जीतेंगे, या दुनिया बर्बाद होगी', पुतिन के सलाहकार के बयान से मची सनसनी

यूक्रेन युद्ध पिछले 10 महीने से चल रहा है और यूक्रेन ने दावा किया है, कि नये साल में रूस नये सिरे से हमले की योजना बना रहा है और 2 लाख नये सैनिकों को तैयार किया जा रहा है।

Russia-Ukraine War: करीब 10 महीने से चल रहे यूक्रेन युद्ध में अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है और जो रूस एक हफ्ते में इस जंग को खत्म करना चाहता था, उसे 10 महीने बाद भी यूक्रेन का ठिकाना नहीं मिला है। लेकिन, अब रूस के रणनीतिकारों का धैर्य जवाब देने लगा है और पुतिन के सबसे खास सलाहकार ने ऐलान किया है, कि या तो यूक्रेन में रूस जीत हासिल करेगा, या फिर पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी।

Putin's strategic advisor has said that either Russia will win the Ukraine war, or the world will be doomed.