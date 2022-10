पुतिन ने किंग को पहनाया अपना जैकेट, क्या सऊदी अरब के बाद अब UAE भी रूस के पाले में जा रहा है?

International

oi-Sanjay Kumar Jha

अमेरिका (America) द्वारा रूस (Russia) के खिलाफ कदम उठाने की कोशिशों को सऊदी अरब (Saudi Arabia) ने करारा झटका दिया है। अमेरिका की अपील को नामंजूर करते हुए ओपेक प्लस (OPEC+) देशों ने तेल कटौती का निर्णय ले लिया है। जाहिर है कि तेल का उत्पादन कम कर सऊदी अरब, रूस का पक्ष ले रहा है। वर्षों से सहयोगी रहे देश सऊदी अरब के इस विरोधी रुख से अमेरिका बेहद नाराज हो गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe biden) ने खुलेआम सऊदी अरब को अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली है। इस बीच UAE किंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन का एक वीडियो बेहद वायरल हो रहा है, जिसे देख सभी हैरान हैं।

Russia’s President Vladimir Putin 🇷🇺 due to cold weather, gives his personal jacket 🧥 to Sheikh Mohamed bin Zayed 🇦🇪 and sees him off all the way to his car …

This is how well respected Sheikh Mohammed is … Thank you President Putin for honoring my President 🙏🏼 pic.twitter.com/q5Y3z3fvvh