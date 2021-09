पाकिस्तान में बनेगा धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून, इमरान खान के बिल से मचा बवंडर, इस्लाम के खिलाफ साजिश?

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, सितंबर 16: अल्पसंख्यकों को लिए 'कत्लगाह' बने चुके पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान धर्म परिवर्तन के खिलाफ बेहद सख्त बिल लाने जा रहे हैं। इस बिल का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। लेकिन, जो जानकारियां पाकिस्तानी पत्रकारों के हवाले से सामने आई हैं, उससे पता चला है कि इमरान खान का ये बिल काफी ज्यादा सख्त है। इस बिल का ड्राफ्ट अभी तैयार किया जा रहा है और इसे पाकिस्तान के कुछ वरिष्ठ मंत्रियों और मौलानाओं के पास भेजा गया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में इस बिल के कुछ प्वाइंट्स, जो अब तक सार्वजनिक हुए हैं, उसे लेकर पूरे पाकिस्तान में बवंडर मच गया है और लोग इमरान खान को काफिर कह रहे हैं।

English summary

Imran Khan is making a very strict bill against the conversion of religion in Pakistan, which has created a ruckus in Pakistan. And the tribe of Maulanas is making them infidels.