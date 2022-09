महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

International

oi-Artesh Kumar

नई दिल्ली, 14 सितंबर : महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार (Queen Elizabeth-II Funeral) में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) ब्रिटेन जाएंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 17-19 सितंबर 2022 को लंदन दौरे पर रहेंगी। महारानी का राजकीय अंतिम संस्कार 19 सितंबर को लंदन के वेस्टमिंस्टर एब्बे में होगा। बता दें कि, ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का ताबूत मंगलवार को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग से लंदन पहुंचा। इस दौरान महारानी को श्रद्धांजलि देने के लिए रास्ते में हजारों लोगों की भीड़ एकत्र रही।

जानकारी के मुताबिक, महारानी के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए दुनिया के 500 अतिविशिष्ट विदेशी नागरिकों के जुटने की संभावना है। इसके लिए रूस, बेलारूस और म्यांमार को आमंत्रण नहीं भेजा गया है।

ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि देने के लिए के लंदन वेस्टमिंस्टर एबे के बाहर लोगों की कतारें लगनी शुरू हो गईं। सोमवार को महारानी के चारों बच्चों-महाराज चार्ल्स तृतीय, राजकुमारी एनी, प्रिंस एंड्रयू और प्रिंस एडवर्ड की मौजूदगी में उनका ताबूत एडिनबरा के सेंट गाइल्स चर्च ले जाया गया था। इस दौरान उनके अंतिम दर्शन के लिए चर्च के बाहर बड़ी संख्या में लोग जुटे थे।

मंगलवार शाम रॉयल एयरफोर्स (आरएएफ) के एक विमान के जरिये महारानी का ताबूत एडिनबर्ग से लंदन लाया गया। महारानी का ताबूत रात भर बकिंघम पैलेस के 'बो रूम' में रखा जाएगा, जहां शाही परिवार के सदस्य उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। महारानी का राजकीय अंतिम संस्कार 19 सितंबर को वेस्टमिंस्टर एबे में होगा।

English summary

President Droupadi Murmu will be visiting London, United Kingdom on 17-19 September 2022 to attend the State Funeral of Queen Elizabeth II & offer condolences on behalf of the Government of India.