संकट में याद आ रहा है भारत! पाक वज़ीरे आज़म शहबाज शरीफ मिलेंगे पीएम मोदी से! बिलावल ने कहा,'हम साथ रहेंगे'

International

oi-Artesh Kumar

नई दिल्ली/इस्लामाबाद, 11 अगस्त : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के समकक्ष शहबाज शरीफ के बीच मुलाकात की संभावना जताई जा रही है। राजनयिक सूत्रों के मुताबिक, पाक पीएम शाहबाज शरीफ की पीएम मोदी समेत अन्य प्रमुख देशों के शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। शहबाज की भारत,चीन, रूस और ईरान के शीर्ष नेताओं के साथ निर्धारित बैठकें अगल महीने के मध्य तक होने की उम्मीद जताई जा रही है।

English summary

Prime Minister Shehbaz Sharif is expected to have official and scheduled meetings with the heads of major countries, including his Indian counterpart Narendra Modi, by the middle of next month, according to diplomatic sources.