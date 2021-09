भारत और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त 'मिशन चीन' कार्यक्रम शुरू, इसी महीने राष्ट्रपति बाइडेन से मिलेंगे पीएम मोदी

International

Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, सितंबर 12: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अफगानिस्तान और इंडो-पैसिफिक पर अहम बैठक होने के बाद अब दोनों देशों ने मिशन चीन कार्यक्रन की शुरूआत कर दी है और इसी महीने क्वाड की अहम बैठक अमेरिका में होने वाली है। और माना जा रहा है कि क्वाड के जरिए चीन को काफी सख्त मैसेज दिया जाएगा। दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के टू प्लस टू की बैठक में अफगानिसस्तान के साथ साथ इंडो-पैसिफिक के लिए भी रणनीति तैयार की गई है, लेकिन दोनों देशों का मुख्य मिशन चीन है।

English summary

After the successful two-pass two meeting between India and Australia, India is now eyeing the Quad meeting to be held this month. Where the main agenda is going to be China.