जापान के 34 उद्योगपतियों के साथ पीएम मोदी की राउंडटेबल बैठक, इंडो-पैसिफिक पर दिया 3T का मंत्र

टोक्यो, मई 23: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वक्त जापान के दौरे पर हैं और आज सोमवार को पीएम मोदी ने जापान की राजधानी टोक्यो में 34 से ज्यादा जापानी कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों और सीईओ के साथ एक गोलमेज बैठक की अध्यक्षता की और नेताओं को भारत के "मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड" अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।

'स्पेशल, स्ट्रैटिजिक और ग्लोबल'... पीएम मोदी ने भारत-जापान संबंध पर लिखा स्पेशल नोट

English summary

Prime Minister Modi has participated in the Round Table Conference with 34 top industrialists of Japan. Along with this, the mantra of 3T has been given on IPEF in Indo-Pacific.