लद्दाख तनाव के बाद जब पहली बार आमने-सामने मिले पीएम मोदी और शी जिनपिंग... फिर जानिए क्या हुआ?

नई दिल्ली/समरकंद, 17 सितंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई। हालांकि, उज्बेकिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच फेस-टू-फेस मुलाकात हुई। पहले चीन-भारत के बीच के संबंधों को देखते हुए दोनों शीर्ष नेताओं की मुलाकात पर आशंकाओं के बादल मंडरा रहे थे। चीन-भारत सीमा विवाद के बाद पहली बार एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग आमने-सामने आए। (pm Modi and Xi Jinping come face-to-face at the SCO summit for first time )

Since the beginning of the border stalemate in eastern Ladakh, Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping have never really met. On September 16, Modi and Xi attended the annual summit of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) in Samarkand (Uzbekistan), but there was little indication of a sign of bilateral relations, which were severely strained after the battle in Galwan Valley almost 27 months ago.