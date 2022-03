रूस के लिए गले की फांस बना यूक्रेन युद्ध, अगर चीन करेगा ताइवान पर हमला, तो क्या वो जीत पाएगा?

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, मार्च 22: यूक्रेन में रूसी आक्रमण के बाद सबसे बड़ी आशंका ताइवान के खिलाफ चीन के 'ऑपरेशन' की आशंका है। वास्तव में, पुतिन के हालिया आक्रमण ने दिखा दिया है कि, ताइवान पर चीनी हमला एक दिन वास्तविक भी साबित हो सकता है। लेकिन, यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद चीन ने कई सबक जरूर सीख लिए हैं, जो उसे ताइवान पर 'संभावित' हमले के दौरान काम आ सकते हैं। खासकर चीन उन गलतियों से बचने के लिए कार्ययोजना पर जरूर काम शुरू कर चुका होगा, जो गलतियां रूस ने ताइवान में की हैं।

English summary

Russia is badly caught in the Ukraine war, but if Taiwan is invaded by China, will it be easier for China to swallow Taiwan?