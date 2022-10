चीन में राष्ट्रपति चुनाव में दिखाया गया गलवान घाटी का वीडियो, जिसे भारतीयों जवानों ने पीटा, उसका हुआ सम्मान

International

oi-Sanjay Kumar Jha

चीन (China) की कम्युनिस्ट पार्टी (CPC) का 20वां अधिवेशन राजधानी बीजिंग में रविवार को शुरू हो गया। इस अवसर पर जून 2020 में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ संघर्ष में घायल हुए चीनी सैन्य कमांडर भी राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्घाटन में शामिल हुए। इस चीनी कमांडर का नाम क्यूई फैबाओ (Qi Fabao) है। फैबाओ पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और पीपुल्स आर्म्ड पुलिस के 304 प्रतिनिधियों में से एक थे, जिन्हें पार्टी की सभी महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए चुना गया।

The territory of the motherland, not an inch of land! Feel the tender feelings and clanking vows of Qi Fabao, the hero head of defending the country. pic.twitter.com/ggmbFXyUGs