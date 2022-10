Pink Diamond : दुर्लभ 'पिंक डायमंड' 413 करोड़ रुपये में बिका, तोड़ डाले सारे विश्व रिकॉर्ड

International

oi-Artesh Kumar

हांगकांग (Hongkong) में एक बेशकीमती गुलाबी हीरे (Pink Diamond) की नीलामी हुई। इस दुर्लभ हीरे ने नीलामी के दौरान बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 11.15 कैरेट का विलियमसन पिंक स्टार हीरे (Williamson Pink Star diamond) को सोदबी हांगकांग ने नीलाम किया। लोगों ने इसकी कीमत का अनुमान इतना नहीं लगाया था लेकिन नीलामी के दौरान गुलाबी हीरे ने दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।

English summary

A pink diamond was sold for dollar 49.9 million in Hong Kong on Friday, setting a world record for the highest price per carat for a diamond sold at auction.The 11.15-carat Williamson Pink Star diamond, auctioned by Sotheby’s Hong Kong, sold for dollar 392 million Hong Kong dollars ($49.9 million). It was originally estimated at $21 million.