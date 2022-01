जिस शख्स को सुअर का दिल लगाकर डॉक्टरों ने बचाई थी जिंदगी, वो निकला एक महिला का मुजरिम

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जनवरी 16: पिछले हफ्ते अमेरिकी डॉक्टरों ने उस वक्त इतिहास रच दिया था, जब उन्होने दिल की बीमारी से पीड़ित एक शख्स के सीने में सुअर का दिल सफल ऑपरेशन करके लगा दिया था और डॉक्टरों के इस कारनामे की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है और इस घटना को मेडिकल जगत के लिए एक क्रांति के तौर पर माना जा रहा है। लेकिन, जिस शख्स डेविड बेनेट के सीने में डॉक्टरों ने सुअर का दिल लगाया है, वो बहुत बड़े विवादों में घर गया है और एक महिला ने डेविड बेनेट के ऊपर संगीन इल्जाम गाए हैं।

English summary

In America, a person who has a pig's heart implanted in his chest through a heart transplant, has been described as a criminal by a woman.